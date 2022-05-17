Гиркин объявил о «позорном договорянке» в Мариуполе. Ему ответил Ходаковский

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Новости Украины

На комбинате «Азовсталь» якобы произошла не сдача в плен, а «позорный договорянк».

Такое мнение в своем телеграм-канале высказывает один из бывших командиров ополчения ДНР в 2014 году Игорь Гиркин («Стрелков»), уже долго время выступающий яростным критиком российской власти и военного руководства.

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«Судя по сообщениям – капитуляции не состоялось, а произошел очередной позорный договорняк. Подождем итогов. Если в ближайшие дни «героев Азова» будут засыпать цветами в Киеве – можно будет констатировать очередной триумф вредительства и идиотизма в одном флаконе. П.С. Очень характерно, что в ДНР «адвокатом» данного позорища выступил мелкий, но очень гнусный слизняк Ходаковский», – написал Гиркин.

На эти обвинения и грязные оскорбления отреагировал командир принимающего участие в мариупольской операции батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Если опустить эпитеты, которыми Стрелков выражает свою давнюю «любовь» ко мне, параллельно демонстрируя состояние своей головы и духа, то вопрос он поднимает интересный, если я его правильно понял. По-видимому, за адвокатство с моей стороны он принял мои реплики о том, что это хорошо, что наших парней обменяют на пленных, и они получат свободу. Так вот, – все-таки что важнее: не отдавать противника, чтобы он завтра не стал в строй, или обменять его на наших, многие из которых в строй могут и не стать, но они наши и должны вернуться?», – задается вопросом командир.

Он называет себя «военным администратором», а не «героем войны».

«Но и я приложил немало усилий, чтобы у нас появился значительный обменный фонд. А что касается постановки в строй отпущенных и вполне опущенных врагов, – то как-нибудь с Божьей помощью справимся с ними и ещё раз. Но вы подумайте, что лично для вас важнее…», – призвал Ходаковский.