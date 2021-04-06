Гиркин признал, что в Донецке его не хотят видеть

06.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Один из бывших командиров ополчения ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) считает низкой боеспособность Народной милиции республики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», экс-командир заявил в интервью «Московскому комсомольцу», отвечая на вопрос, готов ли он снова отправиться в ДНР.

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«Я готов принять участие в защите Донбасса в любой доступной мне форме, но я не вижу, как это можно было бы сделать. В 14-м году я был командиром ополчения, которое состояло из местных и российских добровольцев. Сегодня на Донбассе действуют регулярные корпуса народной милиции. Я их боеспособность оцениваю чрезвычайно низко, поскольку в предпродажной подготовке Донбасса к сдаче никто не думал, что они вообще понадобятся, но по организации – это регулярная армия», – сказал собеседник издания.

«Не будучи гражданином ДНР, я не вижу, в каком качестве я бы мог там быть полезен. Подписать контракт рядовым добровольцем Донбасса?.. Я даже правового основания для этого не имею, так как являюсь военнослужащим запаса ФСБ. К тому же я никогда не скрывал своего презрительного отношения к нынешней донецкой власти, так что не думаю, что меня там захотят увидеть», – резюмировал Гиркин.