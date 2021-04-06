Подпишись на рассылку
06.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика
Просмотров:

Гиркин признал, что в Донецке его не хотят видеть


Один из бывших командиров ополчения ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) считает низкой боеспособность Народной милиции республики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», экс-командир заявил в интервью «Московскому комсомольцу», отвечая на вопрос, готов ли он снова отправиться в ДНР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я готов принять участие в защите Донбасса в любой доступной мне форме, но я не вижу, как это можно было бы сделать. В 14-м году я был командиром ополчения, которое состояло из местных и российских добровольцев. Сегодня на Донбассе действуют регулярные корпуса народной милиции. Я их боеспособность оцениваю чрезвычайно низко, поскольку в предпродажной подготовке Донбасса к сдаче никто не думал, что они вообще понадобятся, но по организации – это регулярная армия», – сказал собеседник издания.

«Не будучи гражданином ДНР, я не вижу, в каком качестве я бы мог там быть полезен. Подписать контракт рядовым добровольцем Донбасса?.. Я даже правового основания для этого не имею, так как являюсь военнослужащим запаса ФСБ. К тому же я никогда не скрывал своего презрительного отношения к нынешней донецкой власти, так что не думаю, что меня там захотят увидеть», – резюмировал Гиркин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть