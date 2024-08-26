Гитлер уже ждёт в гости: Зеленский под Курском фатально ошибся, не взглянув на календарь – историк

Украинскую власть подводит незнание истории. Иначе в Киеве бы знали, чем закончилась последняя наступательная операция в Курске, и что связывает Крым и Курск.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал директор «Центрального музея Тавриды» Андрей Мальгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Курская земля – это один из источников формирования крымского сообщества. Потому что ни один другой регион России не дал такого количества поселенцев Таврической губернии, как Курская губерния. Моя прабабушка, например, приехала оттуда со своими братьями еще в начале XX века. И мы с особенным вниманием смотрим, что там происходит, особенно остро переживаем не только потому, что мы приграничные регионы России, а потому что нас связывают общая история, общая судьба и родственные связи», – отметил он.

По словам эксперта, совпадение дат проведения Курской наступательной операции вермахта и вторжения в Курскую область ВСУ – не является сознательным выбором Киева.

«Я думаю, что украинская власть в принципе плохо представляет себе свою собственную историю, историю России, и, грубо говоря, любые исторические параллели этой власти до лампочки. Это такая власть, у которой кроме сиюминутных задач нет перспективного взгляда на будущее. Поэтому, я думаю, что это в чистом смысле случайность. Но в философском смысле даже бессознательное повторение каких-то шагов всё равно не является случайным. И как «фашистская машина» попёрла решать свою главную задачу удержания инициативы именно летом 1943 года, так и попытка перехватить инициативу в этой войне так же проходит примерно в тех же местах. Военная геополитика и вообще геостратегия всегда опирается на какие-то реально существующие вещи. И если они имеют какое-то важное военное значение, то оно будет сохраняться за ними столетиями. Я думаю, что это не вполне понятное и отчаянное наступление ВСУ в Курске постигнет такая же судьба, какая постигла вермахт 80 лет назад на этих же территориях», – заключил Мальгин.