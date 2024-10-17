«Гитлер в бункере»: в США объявили о психическом расстройстве Зеленского

Анатолий Лапин.  
17.10.2024 11:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Президенту Украины Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек) повезет, если он доживет до конца войны.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президенту Украины Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек) повезет, если он доживет до конца войны....

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«Да, война закончится еще до конца следующего года. Просто у него не будет права голоса в этом вопросе, ему повезет, если он все еще будет рядом, все еще будет жив.

Это просто бред какой-то. Знаете, это же Адольф Гитлер в бункере в 1945-м дает приказы своим мифическим армиям. Идея о том, что у них есть рычаги давления на Россию, сейчас просто не соответствует действительности. Можно сидеть и говорить себе: «Я двухметровый, я – женщина». Да, можно говорить все, что угодно, но это не делает это правдой, это просто форма психического расстройства, и с этим у него проблемы. Если бы он смотрел на объективные факты, он бы понял: «Мы загнаны в угол, все западные спонсоры уходят, а мы остались одни и у нас нет хороших вариантов». Поэтому выход один – спасаться», – заявил Джонсон.

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