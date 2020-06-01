01.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
МВФ, миграция, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика
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«Гитлеру не снилось»: МВФ приступил к реализации плана «Ост» на Украине


Требования МВФ к Украине практически слово в слово повторяют пункты программы Гитлера «Ост».

Об этом у себя в «Facebook» написал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Для всех кто забыл историю. МВФ продолжает реализацию плана Гитлера «Ост», который был разработан еще в 1940 году Германией. Задачей плана «Ост» было превращение славян в малообразованных рабов.

План Гитлера «Ост» в себя включал пункты, которые сейчас находятся в программе МВФ», – отметил Журавко.

По его словам, прежде всего, это выражается в уменьшении уровня образованности до минимума и оптимизация образования до уровня начальных классов.

«Раб обязан быть тупым. Так проще управлять. Сведение медицинской помощи к минимуму. Раб должен жить исключительно рационально. Не учись, не лечись, отработал – умирай.

Расселение славян по всему миру, как удобной рабочей силы. Правительственная программа вывоза заробитчан. 30% должны остаться – для обработки проданной земли», – отметил экс-депутат.

«Фактически, требования МВФ слово в слово повторяют пункты программы Гитлера «Ост». Кому интересно, можно погуглить. Там прописано будущее Украины и украинцев при этой власти. Вот такая «слава Украине!» – добавил Алексей Журавко.

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