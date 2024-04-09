«Гитлерюнгенд» Зеленского сгинет вместе с его рейтингом – Царев

Анатолий Лапин.  
09.04.2024 16:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Популярность президента Украины теряется, и этот процесс ускорится так же, как пал рейтинг нацистского лидера Адольфа Гитлера с приближением Красной Армии к Берлину.

Об этом на канале обозревателя Павла Иванова заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Популярность президента Украины теряется, и этот процесс ускорится так же, как пал рейтинг нацистского...

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«В электронике есть такой триггер, он перебрасывает из одного состояния в другое. Представьте себе, начало мая, поддержка Гитлера в Германии очень высокая, 8-9 мая Гитлера поддерживают ноль целых, ноль десятых. Молодежь, в основном, дети лучше поддаются пропаганде, и готовы жертвовать своей жизнью. «Гитлерюнгенд» практически пропало тогда, оно все было выбито на фронтах», – отметил он.

«Так вот, самое страшное для Зеленского – это смена эмоционального состояния как на Западе, – но это ладно, но и внутри Украины. А оно происходит. Я смотрю украинские СМИ, смотрю телевидение, читаю блогеров, общаюсь с друзьями, – я вижу смену настроений, а это проходит по всему обществу – от солдата на фронте до чиновника», – заявил Царев.

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