«Гитлерюнгенд» Зеленского сгинет вместе с его рейтингом – Царев

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Популярность президента Украины теряется, и этот процесс ускорится так же, как пал рейтинг нацистского лидера Адольфа Гитлера с приближением Красной Армии к Берлину.

Об этом на канале обозревателя Павла Иванова заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В электронике есть такой триггер, он перебрасывает из одного состояния в другое. Представьте себе, начало мая, поддержка Гитлера в Германии очень высокая, 8-9 мая Гитлера поддерживают ноль целых, ноль десятых. Молодежь, в основном, дети лучше поддаются пропаганде, и готовы жертвовать своей жизнью. «Гитлерюнгенд» практически пропало тогда, оно все было выбито на фронтах», – отметил он.

«Так вот, самое страшное для Зеленского – это смена эмоционального состояния как на Западе, – но это ладно, но и внутри Украины. А оно происходит. Я смотрю украинские СМИ, смотрю телевидение, читаю блогеров, общаюсь с друзьями, – я вижу смену настроений, а это проходит по всему обществу – от солдата на фронте до чиновника», – заявил Царев.