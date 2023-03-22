Гладко было на бумаге. Запад отстает в поставках танков на Украину

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Ситуация с поставками на Украину обещанных танков и тяжелой техники оказалась не такой радужной.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже по той информации, которая появляется в открытых источниках, к большому сожалению, поставки боеприпасов и тяжелого вооружения, – имеется в виду, в первую очередь, танки, они отстают от тех обязательств, которые на себя взяли. Это связано с очевидными причинами – одно дело определить количество техники на бумаге, а другое – когда соответствующие чиновники или военнослужащие приходят на склады хранения, базы и арсеналы и выясняют, что эта техника находится в ненадлежащем состоянии. То есть она нуждается в ремонте, восстановлении, модернизации и иногда не просто регламентном, а даже капитальном ремонте», – сказал депутта.

«Поэтому, условно говоря, какая-то страна берет на себя обязательства поставить, например, 12 танков, а потом выясняется, что реально она может поставить только два, а еще шесть может поставить только после того, как проведет ремонт и восстановление. Поэтому то, что касается, прежде всего, тяжелой техники и боеприпасов – с ними особая проблема, то это те два вопроса, тяжелая техника, в первую очередь, танки. С БМП, БТРами ситуация немного проще, хотя тоже не слишком радужная. А с танками – сложнее. И сложно с боеприпасами советского образца. Потому что чувствительный вес вооружения советского, он больший, чем количество вооружения натовского образца, а боеприпасы – не такое большое количество стран, где эти боеприпасы можно взять», – заявил Рахманин.