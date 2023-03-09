Гламурная телеведущая призналась, что Донбасс научил ее прятаться в блиндажах

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Если журналист снимает военнослужащих, он никогда не должен с ними спорить.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила российская журналистка Юлия Барановская, участница и эксперт ряда развлекательных ток-шоу на ТВ.

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Теперь же она ездит в Донбасс, где готовит передачи о войне.

«Начинали мы со съемок сюжетов о беженцах, уехавших из Донбасса, которых принимали по всей России. Меня невероятно впечатлила их сила духа, характеры, их слова о родной земле. Захотелось самой увидеть, откуда они родом. Но, конечно, я не ожидала увидеть то, что увидела, жизнь прежней уже не могла быть. Уже больше двадцати раз я приезжаю «за ленточку», снимать мирных жителей и военных. Мы снимали все лето, а осенью начали сбор средств для героинь сюжетов», – сказала Барановская в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом она призналась, что боится.

«Не боятся только глупые, с тобой может произойти что угодно и где угодно — никто же не знает, как будет. Нужно просто соблюдать все меры безопасности, слушать людей, которые больше понимают в этом, не спорить и поменьше думать о плохом. Особенно если ты снимаешь военных, вообще с ними никогда не спорь», – добавила журналистка.

По ее словам, когда снимаешь на линии боевого соприкосновения, никто не застрахован.

«Поэтому все было: и в подвалах сидели под «Градами», и на позициях, а к нам в ответ летели мины. Я быстро выучила главное правило: как только приехал на место, первым делом узнай, где находятся блиндажи, подвалы, укрытия на случай обстрела. До первого случая я этим не интересовалась», – резюмировала Барановская.