Глашатай белорусских змагаров выступила в худших традициях бандеровцев

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Россия 500 лет издевается над мирными европейскими народами, из них два столетия – только над белорусами.

Об этом в рамках конференции «Форум свободная Россия» в Вильнюсе главный редактор рупора прозападной белорусской оппозиции – сайта «Хартия’97» Наталья Радина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экспансия Московии на Запад, на земли Белоруссии, Украины и Литвы идет, на самом деле, с конца 15 века. То есть, более 500 лет. И все эти сотни лет шли войны между нашими странами и Россией, Московией. Мы теряли земли и отбивали их. Царь Иван Грозный захватывал и Минск, и Полоцк, и Вильно. Одновременно в 17 веке белорусы вместе с поляками, украинцами и литовцами занимали Кремль. В советский период утверждалось, что во времена Второй Мировой войны Белоруссия потеряла каждого четвертого жителя, но мало кто знает, что во время войны Великого княжества Литовского с Россией и Московией в 1654 – 1688 гг. на территории Белоруссии погиб каждый второй житель, а в восточной части страны были убиты, умерли от болезней или были угнаны на Восток более 80% населения», – рассказала глашатай змагаров.

«В 1991 г. Белоруссия обрела независимость после 200-летней оккупации российским царизмом и коммунизмом. Мы сохранили свой язык и историю. Приход к власти в 1994 г. диктатора Лукашенко практически остановил процесс построения действительно независимого национального государства. За дешевые нефть и газ, Лукашенко расплачивался независимостью и русификацией, обслуживая Кремль и выражая лояльность кремлевским вождям, он проявлял свою власть и укреплял диктатуру. В итоге, сегодня Беларусь стала путинским плацдармом для нападения на Украину», – говорила Радина.