Подпишись на рассылку
07.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Глашатай Тимошенко: Наступает самое опасное для Украины время

Новости Украины

Ближайшие месяцы для Украины будут самыми опасными. Армейскую верхушку и руководство спецслужб раздирают конфликты. Запад занят своими делами и отвлечен от событий в Киеве.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил обслуживающий интересы Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Россия, зная, что Запад растерянно смотрит на Украину, не зная, как ей помочь, имеет несколько месяцев (я думаю, прежде всего – лето, до октября месяца) возможность интенсивного влияния на Украину. И это самое опасное для нас будет время», – предупредил Небоженко.

При этом он указал, что на фоне внешнеполитической опасности в силовых структурах и генералитете царит полнейший хаос.

«Я уже не говорю про генералов, Генштаб и Минобороны, которые выясняют отношения. Министров, полковников и генералов СБУ, которые выясняют у кого, какая сексуальная ориентация», – подчеркнул политолог.

По его словам, в подобной ситуации вполне логично было бы ожидать усиления военно-политического давления со стороны России.

«Россия может открыто усилить военно-политическое давление на фронте. То, что она и делает уже несколько месяцев, ведёт интенсивное упорное психологическое и военное давление на передовые линии украинской армии. Второе, они могут воспользоваться случаем, казусом Медведчука», – объяснил Небоженко.


Он добавил, что со стороны Зеленского было бы крайне опрометчиво рассчитывать на то, что убрав ОПЗЖ с политической арены, он ликвидирует угрозу пророссийских настроений среди населения.

«Если в Офисе президента думают, что просто силой могут уничтожить 15 процентов электората и их политическое представительство, то это очень наивно и очень опасно. Поэтому у России, кроме давления на фронте, есть возможность организовывать экстремистскую деятельность под видом борьбы ОПЗЖ за светлое будущее Украины. Это вполне реально», – стращал Небоженко коллег.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть