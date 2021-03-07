Глашатай Тимошенко: Наступает самое опасное для Украины время

07.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Ближайшие месяцы для Украины будут самыми опасными. Армейскую верхушку и руководство спецслужб раздирают конфликты. Запад занят своими делами и отвлечен от событий в Киеве.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил обслуживающий интересы Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия, зная, что Запад растерянно смотрит на Украину, не зная, как ей помочь, имеет несколько месяцев (я думаю, прежде всего – лето, до октября месяца) возможность интенсивного влияния на Украину. И это самое опасное для нас будет время», – предупредил Небоженко.

При этом он указал, что на фоне внешнеполитической опасности в силовых структурах и генералитете царит полнейший хаос.

«Я уже не говорю про генералов, Генштаб и Минобороны, которые выясняют отношения. Министров, полковников и генералов СБУ, которые выясняют у кого, какая сексуальная ориентация», – подчеркнул политолог.

По его словам, в подобной ситуации вполне логично было бы ожидать усиления военно-политического давления со стороны России.

«Россия может открыто усилить военно-политическое давление на фронте. То, что она и делает уже несколько месяцев, ведёт интенсивное упорное психологическое и военное давление на передовые линии украинской армии. Второе, они могут воспользоваться случаем, казусом Медведчука», – объяснил Небоженко.

Он добавил, что со стороны Зеленского было бы крайне опрометчиво рассчитывать на то, что убрав ОПЗЖ с политической арены, он ликвидирует угрозу пророссийских настроений среди населения.

«Если в Офисе президента думают, что просто силой могут уничтожить 15 процентов электората и их политическое представительство, то это очень наивно и очень опасно. Поэтому у России, кроме давления на фронте, есть возможность организовывать экстремистскую деятельность под видом борьбы ОПЗЖ за светлое будущее Украины. Это вполне реально», – стращал Небоженко коллег.