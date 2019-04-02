Глашатай Тимошенко, «утопивший» шефиню на выборах националистическим бредом, умничает о Зеленском

02.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Низкие рейтинги Петра Порошенко, якобы, объясняются тем, что он продолжал активно торговать с «агрессором»-Россией, а потому патриотические настроенные граждане решились на всенародный протест, поддержав комика Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил обслуживавший во время выборов штаб Юлии Тимошенко политолог-националист Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пётр Алексеевич продолжал торговать с Россией не только через «Укроборонпром». А дизель, а другие товары, инвестиции в РФ, активно работающие здесь российские банки, которые, в отличие от значительной части украинских, остались работать в Украине, – в то время, как Гонтарева ликвидировала половину банков Украины вместе с их активами и долгами перед гражданами!» – сокрушался Матвиенко.

По его мнению, победивший в первом туре выборов Владимир Зеленский является «бескровным Майданом».

«Та украинская действительность, которую мы наблюдаем в период правления Петра Порошенко, и привела к тому, что с таким феноменальным результатом финиширует Зеленский. Зеленский – это коллективный протест, третий Майдан. Только граждане решили свергнуть действующего президента не физически через Майдан, а выбрав человека внесистемного круга политиков», – резюмировал эксперт, не уточнив, по чьей же вине его шефиня – Тимошенко – с треском провалила президентскую кампанию, хотя имела первоначально все шансы на победу.