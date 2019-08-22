Глашатай Зеленского: Антироссийский курс будет неизменным

22.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Украина сохранит антироссийский курс, несмотря на смену власти и победу Владимира Зеленского. Об этом во время конференции в Литве заявил новоизбранный депутат Верховной Рады Богдан Яременко, которого прочат на кресло нового главы комитета по иностранным делам.

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Яременко заверил, «что украинцы, какая партия ни была бы у власти, всегда будут благодарны Литве за помощь и поддержку».

«Единственный сюрприз, которого стоит ожидать от Украины при президенте Зеленском, будет заключаться в том, что через год-два мы скажем всем: догоняйте нас в процессе трансформации», – пообещал соратник Зеленского.

«Полноправное членство, интеграция в ЕС и НАТО – жизненно важные и не могут пересматриваться», – сказал Яременко.

Он подчеркнул, что новая власть готова принять «обязательства тесно консультироваться с друзьями – такими, как Литва, Латвия, Польша, Эстония, Словакия, Швеция и Великобритания».

«Помимо прочего, и чтобы развязать совместно дилемму возвращения России в зал ПАСЕ. И, если некоторые европейские государства сделали нам пас в виде тезиса о том, что права человека в России – важная тема, то мы, как страна, которая ведет войну за независимость, лучше других понимаем ценность свободы, и намерены пересмотреть нашу роль в обеспечении прав и свобод человека в таких странах, как Россия и Беларусь. Именно с этим связаны инициативы президента Зеленского о предоставлении убежища россиянам, которые подвергаются притеснениям и преследованиям со стороны авторитарного режима», – сказал Яременко.