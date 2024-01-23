Глашатай Зеленского: «Покажем России цену войны! Мобилизация неизбежна»

Анатолий Лапин.  
23.01.2024 10:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1247
 
Война, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


Украина будет наносить удары вглубь территории России, чтобы ее население почувствовало ужас войны.

Таким образом Киев собирается «принудить» Россию отказаться от наступления и перейти к мирным переговорам.

Украина будет наносить удары вглубь территории России, чтобы ее население почувствовало ужас войны. Таким...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это все должны понимать – ситуация достаточно сложная, мира просто так не будет, за мир еще придется повоевать. Зеленский правильно сказал – для того, чтобы Россия согласилась на мир, ее к этому надо принудить. В том числе, ударами по российской территории. Россия должна почувствовать цену войны», – сказал эксперт.

«Пока у россиян есть желание, стремление перехватить стратегическую инициативу, перейти в наступление, а это означает, что нам придется защищаться. Кто бы как ни относился к этому, но автоматического и простого завершения войны не будет, поэтому мобилизация неизбежна», – заявил Фесенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть