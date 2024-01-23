Глашатай Зеленского: «Покажем России цену войны! Мобилизация неизбежна»
Украина будет наносить удары вглубь территории России, чтобы ее население почувствовало ужас войны.
Таким образом Киев собирается «принудить» Россию отказаться от наступления и перейти к мирным переговорам.
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Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это все должны понимать – ситуация достаточно сложная, мира просто так не будет, за мир еще придется повоевать. Зеленский правильно сказал – для того, чтобы Россия согласилась на мир, ее к этому надо принудить. В том числе, ударами по российской территории. Россия должна почувствовать цену войны», – сказал эксперт.
«Пока у россиян есть желание, стремление перехватить стратегическую инициативу, перейти в наступление, а это означает, что нам придется защищаться. Кто бы как ни относился к этому, но автоматического и простого завершения войны не будет, поэтому мобилизация неизбежна», – заявил Фесенко.
Спасибо!
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