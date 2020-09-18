Глашатая Коломойского поймали на вранье о России и Донбассе

18.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Минские соглашения не имеют легитимности и не обязательны для выполнения Украиной.

Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, считающийся представителем группировки олигарха Игоря Коломойского в партии Владимира Зеленского.

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«Почему-то никто не задается вопросом, а легитимен вообще базис, на котором строятся Минские соглашения. Напомню, его подписал Кучма, и подписал, не имея на это никаких полномочий, потому что соответствующее указание ему дал Порошенко.

А, не имея такого права, он присваивает властные полномочия, это статья 353 Уголовного кодекса Украины. То есть мы почему-то постоянно забываем, что, если разбираться в основах этого документа, его не существует», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы прекрасно понимаем, что Кремлю абсолютно плевать на жителей Донбасса. На права русскоязычных, на Донбасс, на Луганск, на оккупированную территорию, на то, что там происходит, плевать. Потому что захват этой территории и оккупация части Украины, и развязывание кровавой войны, необходимо только для того, чтобы геополитически удерживать Украину в объятьях Российской Федерации», – добавил Дубинский.

«Они не хотят допустить выход нашей страны из-под контроля империи, все, точка. И им абсолютно плевать на людей, какое количество будет жертв, что будет завтра с Донецком, захватят ли его, утопят ли его в крови, и что сепаратисты делают там с людьми, которые там остались жить вынуждено или по своему собственному желанию. Поэтому, когда говорят, что есть политический путь переговоров, трехсторонняя контактная группа, дедушки в этом ТКГ, их позиции и письма в парламент, это все Филькина грамота, ни о чем», – резюмировал депутат.

Заявление украинского политика прокомментировал на своей странице в Facebook глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. Он напомнил, кто на самом деле помогает жителям Донбасса, а кому на регион «плевать».

«Дубинский, я не знаю, кто это безликое – «мы», и что вы понимаете. Но я расскажу, что видел, и что знаю.

В селе, практически у границы с Россией, живёт моя бабушка. Встретила 87 лет, пережила уже две войны. В Великую Отечественную не видела столько танков и столько боёв, с её слов, как летом 2014.

Так вот, с 2014 года её не существует для Украины – Родина кинула её и лишила пенсии. Пайки, ежемесячное денежное содержание все шесть лет – это Кремль, которому на неё, жителя Донбасса, плевать.

В 2015 я ездил в ДНР. Через год спустя, после боев под Иловайском. И вот еду я трассой Донецк-Ростов через Иловайск, где был артиллерийский ад, и не верю своим глазам: нет разрушений. Только мелкое решето от пуль в воротах частного сектора напоминали о боях. Да и сама трасса, которая всегда была убитой и до войны, а в войну которую уничтожили тяжёлые танки, как стекло — ровная, новая. Её снимали с бетоном времён СССР — новую ложили.

Это Кремль, которому плевать на жителей Донбасса, вложил деньги в восстановление критической инфраструктуры, для поддержания жизнедеятельности региона, и жилья. И я уверен, что вложил денег в восстановление даже больше, чем Украина — в ту часть Донбасса, которую контролирует.

Это Кремль, которому плевать на жителей Донбасса, вложил деньги в восстановление критической инфраструктуры, для поддержания жизнедеятельности региона, и жилья. И я уверен, что вложил денег в восстановление даже больше, чем Украина – в ту часть Донбасса, которую контролирует», – написал киевский общественник.

Также Александр Скубченко заявил, что Владмир Зеленский и его команда, в частности Александр Дубинский, не делают для Донбасса ничего хорошего, а продолжают дискриминировать и обворовывать.

«Особенно в разы больше, чем при Зеленском и при вас, Александр, за последний год, когда вы вообще ничего не сделали для Донбасса. Но абсолютно на Донбасс плевать Кремлю, конечно же, а не Зеленскому и вам.

Вот Зеленский больше года назад, 8 июля 2019, обещал увеличить срок унизительной проверки пенсионеров Донбасса с 60 дней до года. С момента его обещания и до карантина, когда закрыли КПВВ, в пунктах пропуска умерли более 20 пенсионеров, которые так и не дошли на проверку. До сих пор этот срок не увеличен. Это потому что Кремлю плевать, верно, Александр? Эти смерти на совести Кремля, потому что это вы вынуждаете их каждые 60 дней проходить сто кругов ада ради пенсии, да?

Особенно противно слышать о правах русскоязычных от вас, Александр, который лично голосовал 17 января в законе о среднем образовании за разделение детей на сорты и за 20% для русского языка в школах – квота в три раза меньше, чем для языков ЕС.

А в апреле вы же, которому не плевать на жителей Донбасса, голосовали за перераспределение 21 миллиона, выделенного ранее на компенсации за разрушенное жильё, в коронавирусный фонд, обокрав пострадавших», – резюмировал глава Жилищного союза.