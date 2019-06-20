Глава администрации Лукашенко униженно просила прощения у хулиганки, ненавидящей Россию

20.06.2019, Москва, Елена Острякова

Участницы скандальной российской группы Pussy Riot Ольга Курачева и Вероника Никульшина утверждают, что им позвонила руководитель администрации президента Белоруссии Наталья Качанова и попросила прощения за ошибочный запрет на въезд в страну.

Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ольга Владимировна, ну мониторим мы тут всю ситуацию. И Александр Григорьевич, президент наш, узнал про эту ситуацию, что тут какие-то претензии к вам. Так вот вы знаете, у нас к вам нет никаких претензий. Ольга Владимировна, пожалуйста, у белорусской стороны нет к вам никаких претензий. Если хотите, приезжайте, будем рады. Говорю, что было удивление, просто удивление – зачем, почему, что? Мы увидели из средств массовой информации, увидел наш президент, говорит: «Боже, что это такое? А какие у нас к ним вопросы? Нет никаких вопросов». Всё, нет вопросов, значит, я вам звоню», – сказала Качанова (запись журналистам предоставили участницы Pussy Riot).

Информацию подтвердил руководитель департамента гражданства и миграции Алексей Бягун.

О том, что Курачевой и Никульшиной запрещен въезд в Белоруссию, стало известно 17 июня. Курачева сообщила об этом в «Твиттере». Она демонстративно написала с маленькой буквы название своей страны – России – и с большой – название страны, которая ее не пустила, – Белоруссии.

Летом 2018 года Никульшина и Курачева вместе с другими участниками Pussy Riot Ольгой Пахтусовой и Петром Верзиловым выбежали на футбольное поле во время финального матча чемпионата мира по футболу.

В феврале 2012 года «Пусси Райот» прорвались к алтарю храма Христа Спасителя в Москве и начали там исполнять издевательские песни и танцы. За это они позже понесли уголовное наказание и отбыли тюремные сроки.

Ранее одна из участниц «Пусс Райот» Надежда Толоконникова принимала участие в еще одной скандальной акции – групповом соитии в московском Зоологическом музее.