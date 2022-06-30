Глава Алушты почти поклялась закончить ремонт центральной прибрежной зоны

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Капитальный ремонт набережной в Алуште закончат к 1 августа.

Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне очень хотелось подарить нашим гостям и алуштицам хорошую современную набережную, – заверила она, – последний раз которую ремонтировали 24 года назад. Начиная капитальный ремонт, мы и не предполагали, что столкнемся с такими проблемами, как полностью разрушенная канализационная система и разбитая сходом камней ливневка в районе ротонды. Этого ничего не было видно, потому что было спрятано под большим слоем асфальта и плитки сверху. Кроме того, мы получили рекомендацию сделать над набережной “чистое небо”, чтобы все кабели к торговым точкам, ресторанчикам, бутикам проходили под землей».

Но самая большая задержка произошла из-за работ на берме. Высокопробный бетон, который должен противостоять зимним штормам, застывает 21 день и только после подлежит шлифовке и обработке.

«Хочется сделать хорошо. Я проверяю эту работу, и приходится менять бригады, – подчеркнула Огнева. – Планировалось до 1 июля закончить проход к ротонде, все было договорено, но работа по прокладке плитки не устроила, не выдержаны уклоны. Зачем я буду соглашаться на такую работу? Конечно, заменена бригада и идет перекладка плитки. Эта набережная будет еще служить долго нашим детям и нашим гостям».

Глава администрации пообещала, что к 10 июля будет закончен участок до ротонды, еще через 10 дней закончат перекладывать плитку, и в работе останутся два пляжа, которые будут готовы к 1 августа. К 15 июля свое место на набережной займет гранитная фигура рыбака, а кафе и рестораны предстанут в едином стиле.

Капитальный ремонт первого участка алуштинской набережной (от Ротонды до смотровой площадки) должны были закончить ко Дню города 31 мая. На его обустройство из бюджета выделили 30 миллионов рублей. Контракт предусматривает окончание работ к середине декабря этого года.