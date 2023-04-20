Глава американского комитета по международным делам потребовал больше оружия для контрнаступления ВСУ

Анатолий Лапин.  
20.04.2023 10:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 211
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США должны дать Украине еще больше оружия и боеприпасов, чтобы обеспечить успешное контрнаступление.

Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны дать Украине еще больше оружия и боеприпасов, чтобы обеспечить успешное контрнаступление. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Маккол также захотел создать трибунал над российскими военными и руководством страны.

«Уже пришло время, чтобы эта администрация и ее союзники оказали Украине необходимую помощь, в том числе военную для того, чтобы они победили. Нам нужно не просто оказать помощь для того, чтобы они выжили, а дать им необходимые системы вооружений для того, чтобы они добились победы.

Это необходимо не только для того, чтобы уничтожать иранские беспилотники, которые уничтожают инфраструктуру, но также для того, чтобы Украина смогла перейти в необходимое контрнаступление и вернуть себе захваченную территорию и освободить людей от постоянных угроз со стороны России, от постоянного террора», – сказал американский политик.

«Так же, как мы призвали к ответу тех, кто виновен в геноциде на Нюрнбергском процессе, мы должны призвать Путина и его солдат к ответу за все эти зверства и преступления, совершенные на территории Украины», – заявил Маккол.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть