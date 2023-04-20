Глава американского комитета по международным делам потребовал больше оружия для контрнаступления ВСУ

США должны дать Украине еще больше оружия и боеприпасов, чтобы обеспечить успешное контрнаступление.

Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Маккол также захотел создать трибунал над российскими военными и руководством страны.

«Уже пришло время, чтобы эта администрация и ее союзники оказали Украине необходимую помощь, в том числе военную для того, чтобы они победили. Нам нужно не просто оказать помощь для того, чтобы они выжили, а дать им необходимые системы вооружений для того, чтобы они добились победы.

Это необходимо не только для того, чтобы уничтожать иранские беспилотники, которые уничтожают инфраструктуру, но также для того, чтобы Украина смогла перейти в необходимое контрнаступление и вернуть себе захваченную территорию и освободить людей от постоянных угроз со стороны России, от постоянного террора», – сказал американский политик.