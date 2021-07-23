Глава антикоррупционного комитета РФ обвинил чиновничество в наплыве мигрантов

Бесконтрольная трудовая миграция входит в тройку проблем, которые называют самыми тревожащими жители больших городов России.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава российского Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мигранты, которые должны селиться в местах, где они зарегистрированы, селятся группами в так называемые «резиновые квартиры», и их никто не трогает. Криминализация среды тоже, к сожалению, происходит, и граждане начинают пугаться.

В Путилково (деревня в Подмосковье, где расположен Единый миграционный центр – ред.) люди боятся выйти на улицу. Три-четыре дня затишье, потом опять по новой. Возле этой среды всегда существуют криминальные отношения, потому что нелегальные отношения порождают криминальные отношения. Это все реально пугает», – сказал Кабанов.