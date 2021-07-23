Глава антикоррупционного комитета РФ обвинил чиновничество в наплыве мигрантов
Бесконтрольная трудовая миграция входит в тройку проблем, которые называют самыми тревожащими жители больших городов России.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава российского Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мигранты, которые должны селиться в местах, где они зарегистрированы, селятся группами в так называемые «резиновые квартиры», и их никто не трогает. Криминализация среды тоже, к сожалению, происходит, и граждане начинают пугаться.
В Путилково (деревня в Подмосковье, где расположен Единый миграционный центр – ред.) люди боятся выйти на улицу. Три-четыре дня затишье, потом опять по новой. Возле этой среды всегда существуют криминальные отношения, потому что нелегальные отношения порождают криминальные отношения. Это все реально пугает», – сказал Кабанов.
Он прогнозирует, что миграция возрастет в связи с обострение ситуации в Афганистане.
В России уже возникают закрытые мигрантские сообщества, в которых есть тенденции связанные с терроризмом. На Крайнем Севере коренные народы уже начинают принимать Ислам. Там имеют место стычки из-за невыплаты зарплаты.
Притоку мигрантов, полагает он, способствует коррупция среди чиновников.
«В маленьком здании на юго-востоке Москвы, практически разрушенном, зарегистрировано 87 тысяч мигрантов из Средней Азии. Естественно, они там не живут. Кто-то это делал», – сказал Кабанов.
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