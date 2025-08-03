Глава Азербайджанской диаспоры на Урале повторно задержан и даёт показания

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Доходят сведения, что доставленный в Екатеринбург из Москвы глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински активно дает показания.

В его случае можно сказать, «сдает соотечественников», и очень скоро общественность узнает массу подробностей о том, как именно связана уральская диаспора и лично ее руководитель с уголовным делом о резонансных преступлениях, в числе которых — убийства и покушения.

Утверждается, будто определенный в СИЗО оглы не обходит углы и довольно бодро свидетельствует против задержанных в конце июня в Екатеринбурге земляков. Тех самых, по поводу которых азербайджанский МИД разыграл целый международный спектакль о «неприемлемом насилии» в отношении «соотечественников».

Кого на деле защищали азербайджанские дипломаты, сейчас подробно рассказывает главный покровитель диаспоры на Урале Шыхлински.

Напомним, что на Урале расследуется уголовное дело о деятельности этнической преступной группы. Речь идёт о подозрениях в незаконном бизнесе, торговле наркотиками, убийствах в 2000-х годах. В Екатеринбурге ранее задержали группу выходцев из Азербайджана, в ходе операции погибло два человека. Это вызвало резкую реакцию Баку.

Шыхлински дважды задерживали за последнее время – 27 июня и 1 июля. Второй раз – вместе с сыном, когда последний сбил полицейского при попытке задержания. Сына отправили в СИЗО.

Шахлински-старший после беседы с силовиками был отпущен и, предположительно, все последние дни проводил в посольстве Азербайджана в Москве – именно на выходе из дипучреждения и был задержан. Затем его доставили обратно на Урал для проведения следственных действий.