Глава Башкирии не оставил националистам шанса на хайп: шихан Куштау возьмут под охрану

22.08.2020, Москва, Вадим Егоров

На встрече с активистами, защищавшими шихан Куштау, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что уникальному природному образованию дадут статус особо охраняемой территории.

При этом он предложил «Башкирской содовой компании» (БСК) – разработчику шихана, подготовить предложение по решению проблемы.

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Глава Башкирии дал БСК срок до 4 сентября для созыва координационного совещания и выдвижения собственной компромиссной инициативы. Впрочем, вне зависимости от того, что предложат разработчики месторождения, судьба шихана Куштау, похоже, решена.

«Тема Куштау закрыта, – сказал Хабиров. – У меня готовы документы о придании Куштау статуса особо охраняемой природной зоны. Но процедуру надо соблюдать…. Две недели пообщайтесь. 4 сентября начнем процедуру придания Куштау особо охраняемой зоны».

При этом, нужно отметить, что явившиеся на встречу с главой «защитники Куштау» вели себя довольно вызывающе: поначалу они предложили Хабирову сесть за стол напротив них (проходило совещание в ходе которого глава республики решал самые разные вопросы и вступал в диалог с разными людьми).

«Я вам говорю нет, я буду сидеть здесь, – ответил на это глава региона. – Не нравится – уходите, это ваше право».

После этих слов совещание покинули двое представителей делегации активистов, остальные встали со своих мест и выстроились напротив главы. После чего они зачитали ему свой «манифест», что примечательно, сначала на башкирском, а только потом на русском.

«Защитники шихан» потребовали создать национальный парк; освободить всех арестованных за силовое противостояние правоохранителям (порядка 80 человек); отозвать лицензию на разработку у «БСК»; отправить в отставку главу Ишимбайского района, участвовавшего в разгроме лагеря экологов.

В ответ Радий Хабиров предложил активистам сбавить эмоции и подождать две недели, после чего те покинули совещание, не попрощавшись.

Последнее показало, что, несмотря на решение главы Башкирии, которого, по сути, добивалось движение в защиту шихан, эти люди настроены на дальнейшее противостояние с властями.

И если экологическая повестка уйдет окончательно, они найдут другой повод для этого.

Дело в том, что к экологам, защищавшим уникальные природные объекты от уничтожения, присоединились башкирские националисты из признанного экстремистским движения «Башкорт», получившего недобрую славу за свои сепаратистские и русофобские идеи, составившие силовой костяк движения.

Именно с подачи этих людей над лагерем протестующих изначально реяли только башкирские флаги. И среди задержанных за драки с полицией и «Росгвардией» – лидер экстремистского «Башкорта» Фаиль Алчинов.