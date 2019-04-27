Глава батальона ОУН призвал готовиться к новому голодомору

27.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Если Киев даст слабину и не ужесточит блокаду Крыма – это развяжет руки Москве, вынашивающей коварные планы по удушению Украины.

Между тем, Кремль уже знает, как устроить в «незалежной» новый голодомор, если Киев начнёт торговать с Крымом.

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Об этом зрителям телеканала «Магнолия-ТВ» не постеснялся рассказать глава нацбата «ОУН» Николай Кохановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я убеждён: ни в коем разе нельзя прекращать блокаду (Крыма – прим. ред.), она должна становиться всё более жесткой. Россия воюет с разными государствами практически с начала девяностых, и любые такие действия она воспринимает только как слабость.

Что касается наших граждан. Те граждане, которые на самом деле наши – они все уже в тюрьмах, у них большие сроки. Причём даже не за сильное сопротивление, а, например, за вывешенный у себя на окне флаг.

А те, кто смирился с такой ситуацией – что ж, пускай терпят. Причём те граждане, кто выехал сюда, а есть и такие, утверждают, что блокада должна только усиливаться, и они готовы терпеть. Вообще они ждут украинское войско, которое освободило бы Крым», – утверждает боевик.

Кроме того, Кохановский уверяет, что если Украина начнёт торговать с Крымом, то её ожидает страшный голод.

«Я знаю, что будет дальше. Когда-то, в 1921 году Россия ввела НЭП, и украинские селяне отказались кормить повстанцев, и Россия позволила селянам продавать хлеб в город. И начали торговать. В результате, в 1933 Россия организовала на Украине большой голод. То же самое ждёт нас и сейчас, если мы начнём торговлю с Крымом», – уверенно бредит националист.