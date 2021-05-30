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30.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Крым, проституция, Россия, Сюжет дня, Транспорт, Украина
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Глава «Белавиа» на предложение начать полёты в Крым ответил клятвой в любви ко Львову

Новости УкраиныГендиректор государственной белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец  не хочет, чтобы самолеты его фирмы начали...

Гендиректор государственной белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец  не хочет, чтобы самолеты его фирмы начали летать в Крым.

В этом он признался российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крым пока летать не будем. Должно быть политическое признание Крыма как Российского государства», – сказал Чергинец.

Он дал понять, что даже если Александр Лукашенко признает российский статус Крыма, полеты «Белавиа» на полуостров могут не возобновиться.

«Будет политическое решение – будем смотреть. Есть еще коммерческая сторона вопроса. Если посмотреть историю полетов «Белавиа» в украинский Крым, мы выполняли полеты с перерывами. То летаем, то не летаем. То есть пассажиры, то нет пассажиров. Там в аэропорту цены подняли – мы не летаем. Снизили – летаем», – сказал Чергинец.

При этом, говоря о российских городах, куда бы он хотел открыть полеты, директор «Белавиа» назвал Краснодар и Сочи, потому что «белорусы очень хотят моря».

«Я очень жду увеличения количества рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Сейчас рейс в Петербург мы выполняем один раз в неделю. А бизнесменам надо полететь и вернуться. До пандемии мы выполняли 5 раз в день в Питер рейсы. Сейчас мы летаем в Москву 6 раз в неделю. А раньше только у Белавиа было 11 рейсов в день. Плюс 9 рейсов у «Аэрофлота».  Плюс нам не дают разрешения летать в Сочи и Краснодар. Белорусы хотят моря», – сказал Чергинец.


Когда в ответ Соловьев предложил летать в Крым, его белорусский собеседник неожиданно принялся тосковать по Украине.

«Я все-таки надеюсь, что здравый смысл у этого правительства, администрации, киностудии имени Довженко поменяется, и мы все-таки вернемся в Украину. Я очень хочу вернуться в Киев, я люблю Киев, я люблю Львов, я люблю на лыжах покататься», – сказал Чегринец.

Во время интервью его ноутбук дважды закрывался, причем, каждый раз, когда речь заходила о его любви к Украине. Директор «Белавиа» в самом начале подчеркнул, что его фамилия украинская. Рассказал, что после внеплановой посадки ирландского самолета, которая стала поводом для международного скандала, ему звонили из Киева и просили заправить неожиданно севший в Минске лайнер. А также похвастался, что ему звонят со словами поддержки с Украины.

Ранее «Белавиа» заключала рекламный контракт с Сергеем Михалком, обосновавшемся на Украине экс-лидером группы «Ляпис Трубецкой», который в последнее время исповедует радикальные националистические взгляды.

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