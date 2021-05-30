Глава «Белавиа» на предложение начать полёты в Крым ответил клятвой в любви ко Львову

30.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Гендиректор государственной белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец не хочет, чтобы самолеты его фирмы начали летать в Крым.

В этом он признался российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крым пока летать не будем. Должно быть политическое признание Крыма как Российского государства», – сказал Чергинец.

Он дал понять, что даже если Александр Лукашенко признает российский статус Крыма, полеты «Белавиа» на полуостров могут не возобновиться.

«Будет политическое решение – будем смотреть. Есть еще коммерческая сторона вопроса. Если посмотреть историю полетов «Белавиа» в украинский Крым, мы выполняли полеты с перерывами. То летаем, то не летаем. То есть пассажиры, то нет пассажиров. Там в аэропорту цены подняли – мы не летаем. Снизили – летаем», – сказал Чергинец.

При этом, говоря о российских городах, куда бы он хотел открыть полеты, директор «Белавиа» назвал Краснодар и Сочи, потому что «белорусы очень хотят моря».

«Я очень жду увеличения количества рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Сейчас рейс в Петербург мы выполняем один раз в неделю. А бизнесменам надо полететь и вернуться. До пандемии мы выполняли 5 раз в день в Питер рейсы. Сейчас мы летаем в Москву 6 раз в неделю. А раньше только у Белавиа было 11 рейсов в день. Плюс 9 рейсов у «Аэрофлота». Плюс нам не дают разрешения летать в Сочи и Краснодар. Белорусы хотят моря», – сказал Чергинец.

Когда в ответ Соловьев предложил летать в Крым, его белорусский собеседник неожиданно принялся тосковать по Украине.

«Я все-таки надеюсь, что здравый смысл у этого правительства, администрации, киностудии имени Довженко поменяется, и мы все-таки вернемся в Украину. Я очень хочу вернуться в Киев, я люблю Киев, я люблю Львов, я люблю на лыжах покататься», – сказал Чегринец.

Во время интервью его ноутбук дважды закрывался, причем, каждый раз, когда речь заходила о его любви к Украине. Директор «Белавиа» в самом начале подчеркнул, что его фамилия украинская. Рассказал, что после внеплановой посадки ирландского самолета, которая стала поводом для международного скандала, ему звонили из Киева и просили заправить неожиданно севший в Минске лайнер. А также похвастался, что ему звонят со словами поддержки с Украины.

Ранее «Белавиа» заключала рекламный контракт с Сергеем Михалком, обосновавшемся на Украине экс-лидером группы «Ляпис Трубецкой», который в последнее время исповедует радикальные националистические взгляды.