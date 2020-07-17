Глава белорусского ЦИК ушла от ответа на вопрос о России

17.07.2020, Москва, Елена Острякова

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина обвинила «иностранных политтехнологов», нанятых экс-банкиром Виктором Бабарико, в организации протестных акций в Минске и других городах.

Об этом она заявила сегодня в эфире «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не реакция общественности, а новые избирательные технологии. У господина Бабарико есть деньги, он нанял квалифицированных политтехнологов, не исключено, что заграничных. Они работают. Наша Центральная комиссия, наши избиркомы попросту к этому не готовы, потому что никогда не работали в подобных условиях. Тяжело нам приходится», – пожаловалась Ермошина.

Она уклонилась от ответа на прямой вопрос ведущего, являются ли эти технологи россиянами.

«Я не знаю, где находятся эти кукловоды. Но то что здесь работают нанятые квалифицированные технологи и применяются совершенно необычные для нашей страны технологии… По сути дела это революция сетей, то, что сейчас происходит», – сказала Ермошина.

Вместе с тем несколько дней назад глава белорусского ЦИК, отказывая экс-банкиру Виктору Бабарико в регистрации как кандидату в президенты, мотивировала это тем, что он использует средства «Белгазпромбанка», который более, чем на 99% принадлежит двум российским акционерам: «Газпрому» и «Газпромбанку».