Глава BlackRock Ларри Финк заявил в Давосе, что капитализм болен, но лечить будут не его, а мнение о нём.

Всемирный экономический форум в Давосе – это не международная организация вроде ООН или МАГАТЭ. Это частный фонд, поддерживаемый мировым бизнесом. В частности, группой из 100 транснациональных корпораций, которые на правах партнёров ежегодно финансируют ВЭФ на 115 тысяч франков, а членами фонда выступают ещё около 1200 мировых компаний, которые также ежегодно вносят по 31 500 франков на его содержание.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

ВЭФ – это место, где глобальный бизнес получает от своих партнёров настройки для формирования будущего, которые для них полезны. Однако интересы народов на этих сессиях хоть и обсуждаются, но не особо берутся во внимание.

Поэтому – кому как не Ларри Финку выступать главным оратором на форуме, ведь он является главой крупнейшего в мире инвестиционного фонда BlackRock, который вместе с Vanguard и State Street контролирует подавляющее большинство западных компаний. Кроме того, в 2025 году Финк стал «мэром Давоса» вместо ушедшего в отставку основателя ВЭФ Клауса Шваба.

Во время своего выступления Финк как представитель экономической модели Запада заявил, что их система столкнулась с кризисом легитимности, а решающим испытанием для капитализма станет революция в области искусственного интеллекта. Ведь по его словам, ИИ практически уничтожит работу «белых воротничков».

При этом Финк подчеркнул, что «с момента падения Берлинской стены было создано больше богатства, чем за всю предыдущую историю человечества, а большая часть этого богатства досталась тем, кто посещает Давос».

Это можно свободно трактовать как инструкцию для сохранения легитимности глобалистского управленческого класса в ситуации, когда капитализм перестал внушать обществу доверие. Ведь по словам Финка, несмотря на то, что рынок действительно растёт, общество вместо улучшения наблюдает собственный материальный упадок, в то время когда бизнес, наоборот, находится на подъёме. И в этой ситуации Финк критикует элиты за то, что они лишь кормят народ обещаниями стабильного будущего, вместо того, чтобы действительно прислушиваться к его нуждам.

Если прочесть между строк, то Финк всерьёз обеспокоен уходящим в историю капиталистическим строем и предлагает «подкрутить настройки» так, чтобы люди продолжали верить в систему, потому что капитализм держится на вере людей. И если люди перестанут в него верить, то он окончательно рухнет. Поэтому нужно сделать так, чтобы всё осталось как есть, но выглядело справедливее.

А если вкратце, то из речи Финка становится ясно, что богатые стали ещё богаче, и нужно это замаскировать ещё лучше. Элиты не стали добрее к людям. Они просто испугались, что обогащающая их – система рухнет. Кроме того, элиты нацелились переделать рабочий мир так, чтобы соответствовать развитию ИИ. Проблема Запада в том, что Китай совсем не хочет зарабатывать на закрытом ИИ. Китай делает технологии с открытым кодом — например, Alibaba предлагает свою систему ИИ бесплатно. Это меняет всю игру: технологии становятся доступнее, а западные корпорации могут потерять контроль.

И это действительно важно для России, ведь пока остальные активно развивают свои ИИ, РФ теряет время. России нужно быстрее развивать собственные технологии и разработать стратегию, чтобы не зависеть ни от западных, ни от китайских нейросетей. Но главное, России нужно понять, как защитить своих граждан в новой реальности, где ИИ меняет всё.

Но как бы там ни было, когда Финк, как один из главных архитекторов мировой финансовой системы, говорит, что «система дала трещину», это серьёзный сигнал. Мир стоит на пороге больших перемен, и у России есть всего несколько лет, чтобы занять в нём достойное место, а не стать цифровой колонией.