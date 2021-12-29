Глава боснийского МИДа в попытке очернить сербов и хорватов обманула израильского коллегу

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Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович написала письмо главе МИД Израиля Яиру Лапиду, в котором заявила, что боснийские сербы и хорваты якобы заключили соглашение об отрицании холокоста.

Об этом сообщил Vecernji list, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр – верная соратница лидера бошнякской общины и крупнейшей исламистской Партии Демократического Действия (SDA) Бакира Изетбеговича – заявила в своем послании, что ведущие партии боснийских сербов и хорватов – Союз независимых демократов (СНСД) и Хорватское демократическое содружество (HDZ) заключили соглашение о непринятии поправок в УК экс-Верховного представителя Валентина Инцко не из несогласия с фальшивым «геноцидом в Сребренице», а из желания отрицать холокост.

«Отмена законов, криминализирующих отрицание военных преступлений, геноцида и Холокоста, создаст опасный прецедент, который мы наблюдали в 1940-х и 1990-х годах 20-х века, – написала сараевский министр. – Поэтому я призываю вас призвать международное сообщество и использовать свои двусторонние каналы, чтобы гарантировать, что такого очень опасного и неприемлемого шага не произойдет. Молчание об этом шаге было бы синонимом согласия на окончательное решение».

Туркович добавила, что усилия СНСД во главе с Милорадом Додиком и HDZ во главе с Драганом Човичем в Парламентской скупщине БиГ по отмене поправок в Уголовный кодекс «равносильны отрицанию Холокоста».