Глава боснийской спецслужбы попался на поддельном дипломе

15.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Генеральный директор Агентства разведки и безопасности БиГ (OSA–OBA BiH) Осман Мехмедагич был арестован в Сараево по подозрению в использовании фальшивых дипломов и отмывании денег при покупке квартир.

Лидер крупнейшей бошнякской фундаменталистской Партии демократического действия (SDA) Алия Изетбегович обвинил в убийстве соратника боснийских сербов.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Прокуратура БиГ намерена расследовать выдачу Мехмедагичу поддельного диплома неким Американским университетом Тузлы. При этом МВД тузланского кантона не обнаружили никаких доказательств того, что глава OSA–OBA когда-либо был студентом этого университета, в то же время владелец этого университета Денис Прцич был арестован за продажу дипломов.

Также Мехмедагича подозревают в отмывании денег при покупке двух домов в Сараево.

«Прокуратура БиГ проводит расследование, в ходе которого подозреваемому Мехмедагичу предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления в виде злоупотребления служебным положением или властью, подделки документов и отмывания денег», – заявил представитель Прокуратуры БиГ Борис Грубешич.

«Цель состоит в том, чтобы сместить Мехмедагича с поста главы OSA и провести антигосударственную политику, чтобы взять на себя управление разведывательной службой, чтобы превратить ее в филиал разведывательных агентств из соседнего энтитета, – прокомментировал арест в своем фейсбуке политический патрон арестованного Бакир Изетбегович. – Эта цель не скрывается, поэтому мы были свидетелями того, как некоторые ведущие сербские политики называли OSA «вражеским агентством»… Все внимание прокуратуры БиГ направлено на бошняков, занимающих важные должности в государстве, и на офицеров Армии БиГ, когда дело касается военных преступлений. Атакованы Мехмедагич, Новалич, Туркович, Цикотич … И ни один сербский или хорватский правоохранитель…. Такую Прокуратуру необходимо реформировать. Мы должны сделать все, чтобы судебная система в этой стране, наконец, стала профессиональной и беспристрастной и перестала быть орудием политического противостояния».

При этом крупнейшая партия Республики Сербской Союз независимых социал-демократов (СНСД) считает, что таким образом Изетбегович пытается оказать давление на Прокуратуру.

«Сегодняшнее заявление также можно рассматривать как сожаление о тех днях, когда SDA решала, кто и когда будет обнаружен, задержан, арестован и предан суду. Утверждения Изетбеговича о том, что бошняки являются единственными жертвами судебной системы в БиГ, столь же верны, как и утверждение, что бошняки – единственные жертвы последней гражданской войны, которую они повторяют в течение многих лет», – говорится в заявлении сербского СНСД.