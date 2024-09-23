Глава британского Минобороны: «Зеленский на Украине сражается за Соединённое Королевство»

Максим Столяров.  
23.09.2024 20:41
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Лондон увеличит военную поддержку Киева по всем пунктам и будет выделять деньги «до того периода, пока Украина не победит».

Об этом на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лондон увеличит военную поддержку Киева по всем пунктам и будет выделять деньги «до того...

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«Я отправился на Украину и провёл день с президентом Зеленским, посещая раненых солдат. Они рассказывали нам о ежедневных обстрелах, разрушенных домах, погибших друзьях. Они говорили, что сражаются за свободу своей страны и за будущее Европы. Потому что защита Европы, защита Соединённого Королевства начинается на Украине. И сегодня 942 день незаконной войны Путина.

Я горжусь тем, что лейбористы с самого начала поддерживают Украину, тем, что Великобритания объединилась с Украиной, и тем, что наше правительство увеличило поддержку Украины», – объявил Хили под аплодисменты зала.

«Новые поставки артиллерии, средств ПВО, бронетехники, новые гарантии ускорения поставок, новая стратегия развития оборонной промышленности, договор с новыми экспортными гарантиями, новые обязательства по обучению украинских военнослужащих в течение 2025 года. И выделение 3 миллиардов фунтов стерлингов на военную поддержку Украины в этом году, в следующем году и в течение всего периода, пока Украина не победит», – вещал британский министр.

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