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Reuters обращает внимание на явно проявившиеся в ходе закрытой встречи глав МИД «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге, противоречия между США и Великобританией в оценках перспектив урегулирования на Украине.

Если американские официалы во главе с госсекретарем Рубио излучают оптимизм, то министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что «не видит стремления России к миру с Украиной».

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«Мы и близко не подошли к урегулированию путем переговоров», — сказал Лэмми, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Великобритания размещение миротворцев на Украине в отсутствие гарантий их безопасности со стороны США.

«Я должен сказать, что когда я слушаю россиян и то, что Лавров только что сказал в зале, я не вижу стремления к тому, чтобы действительно достичь мира», — добавил Лэмми, комментируя выступление главы российской дипломатии в Йоханнесбурге.

По словам британцв, сейчас наступил критический момент, и европейским странам необходимо увеличить расходы на оборону. Он также подтвердил цель Британии тратить на оборону 2,5% ВВП и продолжать поддержку Украины.

«Мы обязуемся выделять Украине 3 миллиарда фунтов в год до тех пор, пока продолжается война», — пообещал британский министр.

Несложно догадаться, что такими действиями Британия поощряет Киев продолжать военную авантюру. Другой вопрос, что предложенного финансирования явно недостаточно.