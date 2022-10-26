Глава Бундестага назвала вооружение Украины своим долгом

26.10.2022  12:57 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Германия, Д.Б., Дзен, НАТО, Украина
Новости Украины

Германия помнит, что свободу (именно так – свободу, а не оккупацию, – ред.) ей гарантировали США, и потому будут помогать им вооружать Украину.

Об этом на парламентской части форума «Крымская платформа» заявила глава Бундестага Бербель Бас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия помнит, что свободу (именно так – свободу, а не оккупацию, – ред.) ей...

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Бербель назвала помощь Украине обязательствами, которые ФРГ имеет перед США и союзниками.

«Смелые украинцы не будут запуганы такими нападениями. Они имеют нашу полную солидарность. Россия делает все, что может, чтобы вбить клин между нами, но мы не будем поддаваться на это, нас не запугать.

Я могу сказать, что мы постоянно делаем все усилия по помощи, и мы очень серьезно воспринимаем обязательства перед нашими союзниками.

Мы не забыли, кто гарантировал свободу ФРГ десятилетиями. Вместе с нашими союзниками мы поддерживаем Украину в военном плане, недавно поставили систему Iris-T, и эти военные поставки будут продолжаться», – заявила немецкий политик и завершила свое выступление лозунгом украинских нацистов.

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