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04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
НАТО, Религия, Украина
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Глава Церкви Порошенко поздравил НАТО в твиттере

Глава подчиняющейся Константинополю новосозданной при участии Петра Порошенко Православной церкви Украины, митрополит Епифаний поздравил партнеров Украины из НАТО с 70-летием от дня подписания Североатлантического договора, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Поздравляю наших друзей с 70-летием договора НАТО. В свое время евроатлантические страны объединились, чтобы защищать свободу. Свобода — это дар Божий, апостол Павел говорит: „Где Дух Божий, там свобода“. Только вместе мы можем защитить этот дар от зла», — написал он в аккаунте в Твиттер в четверг на английском языке.

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