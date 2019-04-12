Глава Церкви Порошенко рассказал львовским студентам, как надо гордиться Бандерой

12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава созданной при активном участии Петра Порошенко и подконтрольной Константинополю Православной Церкви Украины митрополит Епифаний убежден, что украинцы гордятся, когда их называют потомками Степана Бандеры, передает корреспондент ПолиТНавигатора.

Об этом он заявил во время посещения Львовского национального аграрного университета, выпускником которого был Бандера, сообщается на сайте ПЦУ.

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«История университета свидетельствует, среди его выпускников было много тех, которые действительно, не словом, а делом, любили свою украинскую землю и ее народ. Среди них стоит отметить и вспомнить гения украинского национального и национально созидающий духа Степана Бандеру. Он является славным выпускником именно вашего университета. И когда нас называют бандеровцами, то мы этим гордимся», — сказал Епифаний.

«Для некоторых такое наименование является ругательным, но для нас это честь. Потому что наша земля родила таких славных героев, которые когда-то говорили, что придет время и один будет говорить „Слава Украине!“, а миллионы ответят „Героям Слава!“. Мы с вами дождались этого времени, поэтому должны радоваться, что являемся наследниками наших героев и имеем возможность постичь и продолжать то, что они наметили», — с пафосом добавил он.