Глава Чечни: Ошибки первого этапа спецоперации исправлены и учтены

18.05.2022  11:48 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Ошибки, которые были допущены российской армией вначале спецоперации на Украине, учтены, решены, и сегодня идет медленное, но уверенное продвижение российских войск.

Об этом, выступая, на марафоне «Новые горизонты», заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ошибки, которые были допущены российской армией вначале спецоперации на Украине, учтены, решены, и сегодня...

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По его словам, сейчас «потихоньку-потихоньку» освобождает оккупированная ВСУ часть территории ЛДНР.

«Ситуация спокойная, мы идем по плану. Как поставим нам президент задачу, мы ее выполняем на все 100%. Вначале были ошибки, у меня есть практика войны, недоработки были. Но сегодня 100% мы идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов», – заявил Кадыров.

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