Глава Чечни: Ошибки первого этапа спецоперации исправлены и учтены

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Новости Украины

Ошибки, которые были допущены российской армией вначале спецоперации на Украине, учтены, решены, и сегодня идет медленное, но уверенное продвижение российских войск.

Об этом, выступая, на марафоне «Новые горизонты», заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, сейчас «потихоньку-потихоньку» освобождает оккупированная ВСУ часть территории ЛДНР.

«Ситуация спокойная, мы идем по плану. Как поставим нам президент задачу, мы ее выполняем на все 100%. Вначале были ошибки, у меня есть практика войны, недоработки были. Но сегодня 100% мы идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов», – заявил Кадыров.