Глава Чечни высказался об Украине и участии республики в СВО

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СВО закончится летом следующего года.

Об этом в эфире ЧГТРК «Грозный» заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине исчерпаны все возможности. Им не хватает денежных средств и оружия. Если бы я принимал решения, которые должен принимать главнокомандующий, все вопросы, касающиеся Украины, можно было бы закончить в течение трех месяцев», – сказал Кадыров.

Он отметил, что если бы президент РФ не ставил бы задачу сохранить города и инфраструктуру, российская армия давно взяла бы Киев.

Кадыров утверждает, что Чеченская Республика выполнила план по частичной мобилизации «на 1500%». Этому способствует то, что сейчас подавляющее большинство россиян признают Чечню полноправным субъектом РФ.

«Сегодня более 90% жителей РФ считают нас частью этой великой страны. Мы проводили референдум, и наш народ проголосовал за то, что они хотят жить в составе России. Но также были моменты недопонимания, поскольку СМИ десятки лет посредством пропаганды выставляли нас террористами, экстремистами и бандитами. Нас называли как угодно, только не людьми. За нахождение в составе этой страны мои близкие люди отдали свои жизни, начиная с моего отца. Так, как я, никто не заинтересован в том, чтобы находиться в составе России. Зачем воевать против неё, если ты имеешь возможность быть частью этой великой страны и державы?», – заключил Кадыров.