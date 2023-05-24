Глава ЧВК «Вагнера»: России нужно готовиться к пессимистическому сценарию и жизни в формате Северной Кореи

Михаил Рябов.  
24.05.2023 01:16
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


Расчет на усталость Запада от Украины, заморозку конфликта по линии фронта малореалистичны. Скорее, России нужно готовиться к тому, что ВСУ, получив ракеты и авиацию, не остановятся до захвата всех занятых российской армией территорий, включая Крым.

Об этом заявил глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в интервью экс-спикеру МИД ДНР Константину Долгову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Расчет на усталость Запада от Украины, заморозку конфликта по линии фронта малореалистичны. Скорее, России...

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«Хотя есть информация, что и Залужного с нами нет, еще какое-то количество. Конечно, это позитивно сказывается для нас – для хода операции. Но не будет Залужного – будет Сырский. Не будет Сырского – будет другой», – сказал Пригожин.

«Вероятнее всего, для нас сценарий не будет хорошим. Нам надо готовиться к тяжелой войне. Что в этой войне нужно делать, чтобы не просрать Россию? Мы должны ввести военное положение… Мы должны объявлять новые мобилизации. Мы должны во время военного положения всех перевести на производство, кого возможно, боеприпасов. Мы должны перестать строить стеклянные башни, как «Газпром»… Перестать жировать, перестать строить новые дороги и инфраструктурные объекты. И работать только на войну. Победим – можно строить что угодно.

Стабилизировать фронт и после этого переходить к каким-то активным действиям», – добавил глава ЧВК.

По его мнению, России придется «прожить в образе Северной Кореи несколько лет».

При этом Пригожин не поддерживает применение ядерного оружия.

«Мы устроили драку. Что такое ядерный конфликт? Вот есть соседи. Они поругались. Ты можешь соседу разбить морду. Можешь разбить посуду. Всякое бывает. Но если тебя сосед послал на три буквы, а ты взял топор и уе.л его по башке – то это такая уже ситуация, странная. Вот ядерная бомба – это топор. Не надо за соседом бегать с топором. Надо честно либо ему п..лей вставить, либо сознаться, что он тебе вставил. Надо на поле боя доказывать свою правоту, а не бегать с топором – ядерной бомбой», – считает глава ЧВК.

 

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