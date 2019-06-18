Глава ЦИК: Конституционный суд не сможет остановить выборы
Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом она сказала в интервью «ВВС News Украина».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше», — сказала Слипачук.
«Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя», — сказала глава ЦИК.
«Он (процесс выборов – Ред) не может быть отложен или на какое-то время остановлен», — подытожила Слипачук.
Отметим, что тем самым в ЦИК похоронили любые надежды противников досрочных выборов на то, что их можно каким-то образом перенести или отменить.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.