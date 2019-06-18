Глава ЦИК: Конституционный суд не сможет остановить выборы

18.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом она сказала в интервью «ВВС News Украина».

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«КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше», — сказала Слипачук.

«Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя», — сказала глава ЦИК.

«Он (процесс выборов – Ред) не может быть отложен или на какое-то время остановлен», — подытожила Слипачук.

Отметим, что тем самым в ЦИК похоронили любые надежды противников досрочных выборов на то, что их можно каким-то образом перенести или отменить.