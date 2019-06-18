18.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Мнение, Политика, Украина
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Глава ЦИК: Конституционный суд не сможет остановить выборы

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом она сказала в интервью «ВВС News Украина».

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«КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше», — сказала Слипачук.

«Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя», — сказала глава ЦИК.

«Он (процесс выборов – Ред) не может быть отложен или на какое-то время остановлен», — подытожила Слипачук.

Отметим, что тем самым в ЦИК похоронили любые надежды противников досрочных выборов на то, что их можно каким-то образом перенести или отменить.

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