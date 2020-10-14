Глава ЦИК РФ предложила отменить «день тишины»

14.10.2020, Москва, Елена Острякова

День тишины (день перед выборами, когда запрещена политическая агитация) должен быть отменен.

Об этом сегодня на встрече с экспертами заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«День тишины, я согласна, не должен прыгать. Нужен ли он вообще в нынешних условиях. Моя личная точка зрения – когда у нас такие соцсети, когда у нас превалирует интернет – он бессмысленен. Но я свое мнение не навязываю. Вдруг я не права, нужно обсуждать все плюсы и минусы», – сказала Памфилова.

Идею поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Отказаться от дня тишины ЛДПР предлагает уже очень давно. Это не имеет никакого смысла сегодня. Билборды с политической рекламой как висели, так и висят. В социальных сетях все активно агитируют вплоть до окончания голосования.

Более того, эту норму часто используют против оппозиции, как предлог, чтобы убрать «неудобного» наблюдателя, члена комиссии или журналиста. При этом за кандидатов от власти часто идет неприкрытая агитация прямо на участках», – написал Жириновский в своем телеграм-канале.