Глава ЦРУ тайно посетил Украину, чтобы предупредить Зеленского о наступлении РФ – экс-посол в США

Анатолий Лапин.  
27.02.2024 21:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Спецслужбы, США, Украина


Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посещал Украину 15 февраля этого года для того, чтобы предупредить Украину о готовящемся наступлении российской армии. Несмотря на то, что оно уже идет на ряде направлений, масштабно усилиться оно может к июню.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посещал Украину 15 февраля этого года для того, чтобы...

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«Это используется, когда надо передать информацию, которая достаточно высокой чувствительности – и нельзя доверять линиям связи, даже закрытым, защищенным или широкому кругу лиц. Речь, наверное, идет о намерениях России в ближайшие месяцы, об их замысле, и, возможно, я очень надеюсь, эта информация, которую передал господин Бернс, будет воспринята серьезно, потому что, судя по всему, и президент Зеленский заявил, что россияне готовят наступление на май-июнь.

Это как-то прошло мимо внимания пресс-конференции, но такое заявление для меня достаточно серьезное, потому что, не зная нюансов, можно себе представить, что да, россияне будут сейчас максимально давить, мы видим наступление по сути, но то, что будет какая-то волна в июне, с чем это связано и как мы готовы, – это очень много вопросов. Возможно, это было как раз связано с новыми планами этого года, потому что я уверен, что россияне сейчас сконцентрируют все усилия. Все-таки, они сделали ставку на этот год и ближайшие месяцы», – рассуждал Чалый.

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