Глава ДНР не исключил обращения за военной помощью к РФ

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Новости Украины

Учитывая, что Украина привлекает ещё и внешние вооружённые силы, могут обратиться за помощью в случае полномасштабных боевых действий.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос, будет ли Донбасс обращаться к России за помощью в случае полномасштабного вторжения со стороны Киева, он ответил, что «будем действовать исходя из ситуации».

«Безусловно, мы рассчитываем на свои силы. Но с учетом того, что Украина всё больше привлекает ещё и внешние силы (мы это прекрасно видим, количество учений только со странами НАТО, США и в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом, в планах на следующих год, еще более серьезное увеличение). Поэтому, конечно же, придется тяжело в любом случае, но будем действовать по ситуации», – добавил глава республики.

«То есть вы не исключаете такой сценарий, что за помощью к Москве придется обратиться?», – уточнил ведущий.

«Не исключаю», – ответил Пушилин.