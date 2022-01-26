Глава ДНР: «Мы выдержим атаку и перейдём в контрнаступление»

26.01.2022  18:21 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Все боевые подразделения, экстренные службы, министерства и профильные ведомства республик Донбасса максимально готовы к наступательным действиям со стороны Украины.

Об этом в эфире телеканала «РБК» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все боевые подразделения, экстренные службы, министерства и профильные ведомства республик Донбасса максимально готовы к...

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«Мы максимально приложили усилия для того, чтобы слаженность подразделений, отработка некоторых совместных действий и экстренных служб и соответствующих министерств и профильных ведомств, которые будут задействованы в случае наступательных действий со стороны Украины, выдержали и атаку, но при этом и могли перейти в контрнаступление. Почему? Потому что по-другому развиваться ситуация не может», – отметил он.

«При этом мы понимаем, что со своей стороны мы продолжим делать всё, чтобы урегулировать конфликт мирным путём. Но не реагировать на то, что происходит на линии соприкосновения, мы просто не можем», – заявил Пушилин.

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