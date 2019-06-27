Глава ДНР намерен стать гражданином России

27.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Все жители ДНР, желающие получить российские паспорта, будет предоставлена такая возможность при соблюдении определенных критериев.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

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Издание напомнило, что в Ростовской области началась долгожданная выдача паспортов РФ жителям ДНР по указу президенты, и поинтересовалось, есть ли российское гражданство у руководителя республики.

«Планирую получить. Я, как и мои земляки, имею полное право стать гражданином Российской Федерации, и с удовольствием этим правом воспользуюсь», – сказал Пушилин.

Также он ответил на вопрос о проблемах с получением российского гражданства, право на которое имеют только обладатели паспортов ДНР, которых насчитывается лишь несколько сот тысяч из трех миллионов жителей республики.

«Такое требование предусмотрено как одно из мер безопасности. До недавнего времени все желающие могли свободно получить паспорт Донецкой народной республики, вначале тоже был ажиотаж, потом процесс вошел в нормальное рабочее русло. Уверен, что и сейчас миграционная служба, паспортные столы справятся с поставленной задачей, для этого много делается — увеличивается штат, улучшается материально-техническая база, внедряется электронная очередь. И этот процесс нормализуется: все, кто хочет получить паспорт РФ и соответствует известным требованиям, без сомнения, его получат», – заверил Пушилин.