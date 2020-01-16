16.01.2020, Донецк, Михаил Рябов
 
Донбасс, Общество, Россия, Украина
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Глава ДНР ответил на вопрос о запрете паспортов Украины

Власти ДНР пока не рассматривают вопрос запрета использования паспортов Украины, заявил в интервью журналистам глава республики Денис Пушилин.

«У нас пока нет основополагающего закона о гражданстве, и его принятие будет возможным лишь после того, как Украина исполнит свои обязательства по выполнению Минских договоренностей. Поэтому украинский паспорт на данный момент является легальным документом, удостоверяющим личность, и имеет такую же законную силу, как паспорт гражданина ДНР и Российской Федерации. Вопрос о запрете на его использование на территории Республики сейчас не стоит», – цитирует Пушилина официальный сайт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе с тем, глава республики уточнил, что местные жители продолжают массово получать гражданство России.

«На сегодняшний день уже почти 62 тысячи жителей Республики получили российское гражданство. И с каждым днем желающих становится только больше», – сказал Пушилин.

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