Глава ДНР поздравил женщин-ветеранов с наступающим 8 Марта

04.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин встретился с женщинами-ветеранами, чтобы поздравил их с наступающим Международным женским днем.

Об этом сообщает официальный сайт главы республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что на встрече, которая проходила в неформальной обстановке, присутствовали участники боевых действий в годы Великой Отечественной войны, ветераны труда в военные и послевоенные годы, жительницы блокадного Ленинграда.

«Ваш путь был сложен и тернист. Вы освобождали и Донбасс, и Харьков, и Николаев. Пережили блокаду Ленинграда. Низкий поклон вам за очень яркий и нужный пример для будущих поколений!

У меня к вам огромная просьба: как можно больше рассказывайте внукам, правнукам, молодежи о тех днях и тех событиях, потому что это не должно быть забыто», – обратился к ветеранам глава ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что героические страницы истории Великой отечественной войны и трудовые подвиги в период послевоенного восстановления страны – гордость советского народа и пример для граждан ДНР, которым также предстоит отстраивать свою республику.

«Мы видим, помним, что все возможно, если действовать сообща. Если есть у государства, у страны цель… Если есть тот народ, который дорожит будущим и, конечно, чтит свое прошлое», – сказал глава ДНР.

Гостьи главы государства рассказывали фронтовые истории, делились воспоминаниями, также прозвучали стихи и песни в их исполнении. В завершение теплой встречи Денис Пушилин пожелал женщинам-ветеранам здоровья и долголетия и больше поводов для радости, после чего подарил им цветы и подарки.