Глава ДНР предложил Украине сдаться

04.10.2019, Москва, Владимир Гладков

У Донбасса есть большие сомнения, что за подписанием «формулы Штайнмайера» последуют какие-либо серьезные действия со стороны Киева, которому невыгодно выполнение Минских соглашений.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не настроен настолько оптимистично, что все будет выполняться и произойдет без каких-либо препятствий со стороны Украины. Конечно же, Украина опять будет искать уловки и возможности, чтобы снять с себя эти обязательства. Украине, конечно же, не выгодно выполнять Минские соглашения, как она считает, в какой-то степени, конечно же, она права. Но мы со своей стороны будем продолжать Минские соглашения, чтобы в полной мере добиться для себя полного самоопределения и самоуправления, и это будет признано непосредственно международным сообществом», – сказал Пушилин.

При этом, отвечая на вопрос ведущей Ольги Скабеевой, что должен сделать Владимир Зеленский, чтобы удовлетворить Донецк, глава ДНР ответил коротко: «Украина должна капитулировать».

«Не дождетесь», – обиженно бросил в ответ украинский политолог Вадим Трюхан.

Отметим, что историк и политолог Владимир Корнилов также заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский на встрече в нормандском формате, ради которого Киев подписал «формулу Штайнмайера», не поменяет нынешнюю русофобскую риторику, то его никто даже не станет слушать.