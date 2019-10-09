09.10.2019, Сухум, Владимир Гладков
 
Абхазия, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Глава ДНР принял участие в инаугурации президента Абхазии

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Рауля Хаджимбу с вступлением на должность президента Республики Абхазия.

Об этом сообщает официальный сайт Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Торжественная церемония прошла в столице Абхазии в Большом зале заседаний Кабинета министров.

«От имени всех жителей ДНР и себя лично поздравляю вас с вступлением в должность президента Республики Абхазия. Проголосовав за вас, народ выразил свое доверие и готовность следовать за вами. Ваш авторитет опытного политика позволит добиться самых высоких целей и приведет Республику к стабильному росту и процветанию», – поприветствовал глава ДНР Рауля Хаджимбу.

«Как истинный реформатор, вы выстроили прямой диалог с жителями Республики и поставили чиновникам важнейшую задачу повернуться лицом к насущным потребностям населения. Эти слова звучат в унисон с перспективными задачами развития Донецкой Народной Республики. Сопряженность этих векторов и схожесть народных судеб делают наши связи все крепче и неразрывнее», – отметил Пушилин.

Кроме того, глава ДНР обратился к жителям Республики Абхазия.

«В этот торжественный день мои наилучшие пожелания обращены к героическому народу Абхазии. Победа над грузинскими агрессорами и дальнейшее пресечение попыток эскалации конфликта определили ход вашей новейшей истории. Истории, в которой незыблемое гражданское право на самоопределение было завоевано ценой неимоверных усилий», – добавил Денис Пушилин.

Отмечается, что в мероприятии также приняли участие делегации из ЛНР, России, Южной Осетии, Северной Осетии – Алании, Северного Кавказа, Приднестровья и других дружественных республик.

Кроме того, ранее Денис Пушилин вместе с вице-премьером Абхазии Астамуром Кецба посетил парк Славы города Сухума, чтобы возложить цветы к Мемориалу боевой славы, установленный в честь героев, павших за свободу республики в войне 1992–1993 годов.

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