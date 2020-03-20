Глава ДНР провёл выездное совещание по вопросам продовольственной безопасности

20.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин посетил с рабочим визитом село Розовка Шахтерского района, в ходе которого ознакомился с хозяйственной деятельностью предприятия по производству комбикорма ООО «Роз-Агро» и провел совещание по вопросам продовольственной безопасности.

Об этом сообщает официальный сайт главы республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в заседании приняли участие первый заместитель руководителя Администрации главы ДНР Геннадий Лебедь, министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко, министр доходов и сборов Евгений Лавренов, министр экономического развития Алексей Половян, главы администраций Новоазовского и Шахтерского районов Олег Моргун и Александр Шатов.

Денис Пушилин назвал обеспечение собственной продукцией одной из важнейших составляющих продовольственной безопасности республики, ставшей актуальной, как никогда, с учетом всех возникших внешних угроз.

«Хотел бы от вас услышать информацию о предпринимаемых действиях по вопросам, которые рассматривались ранее, поскольку мы уже не первый раз с вами собираемся. Более того, мне интересно, почему у частных компаний получается лучше, чем у государственных? Где у нас загвоздка? То ли у нас чиновники недорабатывают, то ли проявляют излишнюю настойчивость там, где это не нужно», – обратился глава ДНР к чиновникам.

Денису Пушилину доложили об исполнении поручений по реализации мер, направленных на снижение себестоимости продукции отраслей животноводства. Кроме того, на совещании поднимались вопросы оптимизации налогообложения сельхозпроизводителей и предложения по запуску ряда предприятий.

Глава ДНР заявил о необходимости разработать особые подходы для успешной деятельности фермеров в связи с ситуацией в мире и угрозой распространения коронавируса.

«Здесь необходимы отчасти революционные подходы, и эти предложения должны быть сформулированы нашими фермерами. Нам нужно на каких-то особых условиях предусмотреть даже полное освобождение от налогообложения, за исключением ЕСВ и подоходного, на год или на два», – подчеркнул Пушилин.

«Основной вопрос, который обсуждался на сегодняшнем совещании, это развитие нашего сельского хозяйства, – прокомментировал журналистам итоги встречи директор ООО «Роз-Агро» Вадим Скаблюк. – Основная задача – снижение себестоимости продукции. На сегодняшний день есть ряд мероприятий, которые были намечены благодаря совещанию. Есть пути решения этого вопроса. Я думаю, мы в силах снизить себестоимость не только мяса, но и кормов. Что повлечет за собой, естественно, снижение стоимости и мясной, и яичной продукции».

По его словам, по производству бройлерного мяса, 50 процентов в республике занимает отечественный производитель, по яичной продукции, товарного яйца – это порядка 90 процентов.

«Могу даже смело сказать: мы можем выйти спокойно, безболезненно на 100% потребности нашего рынка», – подчеркнул Скаблюк.

Кроме того, он отметил, что кормами республика может не только полностью обеспечить себя, но и выйти на рынок Российской Федерации.

«Мы живем здесь и смотрим в глаза нашим людям. Наши проблемы мы знаем, понимаем, в каких условиях живем – и в каких условиях будет развиваться наше производство. Мы в силах сдерживать цены отечественного производителя», – добавил Вадим Скаблюк.