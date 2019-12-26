26.12.2019, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Украина
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Глава ДНР рассказал о масштабном открытии ЖД-сообщения с Россией

Запланированное на декабрь текущего года открытие железнодорожного сообщения ДНР с Россией отложено из-за технических проблем, которые в скором времени будут решены.

Об этом в ходе «прямой линии» рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами наблюдали с белой завистью, как открывалось ЖД-сообщение с Крымом.

У нас было намерение в декабре этого года запустить и у нас – полноценное ЖД-сообщение с Санкт-Петербургом, Москвой и тем же Крымом.

Концепция разработана, но есть технические детали, которые не все зависят от нас, и здесь профильные ведомства – Министерство транспорта и железная дорога, работают.

Я очень надеюсь, что в обозримом будущем мы увидим и тоже достойно отметим это важное для нас событие отправкой поездов в Россию и Крым, и тоже встретим достойно.

Поэтому ждем, здесь мы все держим руку на пульсе, и все ведомства настроены, чтобы это случилось как можно быстрее», – отметил глава ДНР.

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