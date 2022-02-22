Глава ДНР: Рисковать не можем. Эвакуация мирных и мобилизация продолжатся

22.02.2022  17:23 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

После признания Россией независимости республик Донбасса от украинской стороны можно всего что угодно.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После признания Россией независимости республик Донбасса от украинской стороны можно всего что угодно. Об...

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«Сейчас, когда Киев, с одной стороны ,в истерике и не понимает, что делать, какие шаги предпринимать дальше, с другой стороны мы не видим никаких предпосылок, чтобы ситуация на линии соприкосновения менялась. Количество личного состава, количество техники не уменьшается, продолжаются провокационные обстрелы и провокационные действия со стороны вооружённых формирований Украины», – отметил лидер республики.

«Поэтому сейчас признание очень важно, договор очень важен, обеспечение безопасности очень важно, но есть ещё и текущая задача, которую с нас никто не снимает, в плане того, что нам необходимо эвакуировать как можно больше гражданского населения – женщин, стариков, детей, чтобы ни в коем случае не рисковать ни одной жизнью.

И конечно у нас важный момент сейчас – это мобилизация, потому что Киев может сейчас пойти по любому пути, но по разному сценарию, включая ту отложенную эскалацию, то есть буквально в любой момент отдать приказ к проведению полномасштабных боевых действий», – резюмировал Пушилин.

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