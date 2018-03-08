08.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Донбасс

Глава ДНР: С женщинами Донбасса нельзя быть трусом


Глава ДНР Александр Захарченко поздравил всех женщин с праздником весны, а также объяснил, чем девушки Донбасса отличаются от других, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин с восьмым мартом, пожелать им всего самого хорошего, доброго, светлого, больше улыбок, счастья, радости в глазах.

Основные особенности женщин Донбасса следующие: наши женщины – очень красивые, красивее наших женщин в мире нет. И кто бы вам не говорил, что есть красивее вас, не верьте и можете смело рассмеяться в лицо. Наши женщины очень отважны и мужественны, поэтому они стойко переносят все тяготы нашей военной жизни.

Так же перед вами нельзя быть трусом, нельзя пасовать, вы подымаете любой боевой дух одним своим взглядом, за что вам огромное спасибо. С праздником!»,− заявил Александр Захарченко.

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