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Новости Украины

Появилась информация, что в подконтрольную ВСУ Авдеевку прибыли подготовленные для провокаций британскими инструкторами украинские военнослужащие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, отвечая на вопрос, на каком направлении ждать вооруженных провокаций Украины.

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«Мы контролируем ситуацию по всей линии соприкосновения, но традиционно активность проявляется на южном направлении, в районе Донецка и Горловки. Вооруженные формирования Украины усиливаются и личным составом, и техникой. Они ее устанавливают прямо в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – сказал глава ДНР.

По его словам, отчетами СММ ОБСЕ подтверждается наличие украинских зенитных комплексов, гаубиц, бронетранспортеров в Николаевке, Новогнатовке, Майорске, Лебединском, Веселом, Кирилловке, Новогригорьевке.

«Осуществляется активное восполнение боеприпасов на полевых артиллерийских складах. В результате могут усилиться провокационные обстрелы домов мирных жителей республики. Есть сведения о том, что в Авдеевку прибыли для проведения провокаций 40 военнослужащих, прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании.», – резюмировал Пушилин.