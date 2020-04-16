Глава ДНР установил выплаты ветеранам к юбилею Победы

16.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ «О предоставлении отдельным категориям ветеранов войны в 2020 году единоразовой денежной помощи в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Документ опубликовали на официальном сайте главы республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данным указом установлено, что «в 2020 году единоразовую денежную помощь участникам боевых действий и инвалидам Великой Отечественной войны периода с 22 июня 1941 года по 09 мая 1945 года, а также войны с Японией периода с 09 августа 1945 года по 03 сентября 1945 года, которые принимали участие в боевых действиях либо проходили службу в военных подразделениях, частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, а также лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или «За оборону Севастополя» либо знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в размере 75 000,00 (Семьдесят пять тысяч) рублей».

Кроме того, отдельным указом глава ДНР утвердил перечень лиц и порядок выплат единоразовой денежной помощи.

«В 2020 году Донецкая Народная Республика отмечает знаменательную дату – 75-летие Великой Победы. Чтобы поддержать наших ветеранов, принято решение об оказании единоразовой денежной помощи. Соответствующие Указы №89 и №90 были мной сегодня подписаны.

Наши ветераны – это гордость страны, пример для подражания. Мы помним каждого героя и не устанем благодарить их за победу. Поэтому единоразовую денежную помощь в размере 75 тысяч рублей получат участники боевых действий и инвалиды Великой Отечественной войны и войны с Японией, а также лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или «За оборону Севастополя» либо знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – написал Пушилин у себя в Telegram-канале.

По его словам, перечень лиц, которые имеют право на получение денежной помощи ко Дню Победы, уже утверждён.

«К сожалению, все меньше остается участников освободительной войны советского народа с немецко-фашистскими захватчиками, и наша обязанность – сделать все возможное, чтобы они чувствовали нашу заботу и благодарность», – подчеркнул глава ДНР.